Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса Нелли Уварова стала популярной в середине 2000-х после того, как сыграла главную роль в телевизионном проекте "Не родись красивой". В тот момент ее обсуждали все, однако сейчас она пропала с радаров. Издание NEWS.RU выяснило, что стало с успешной киноактрисой.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Уже в 2007 году она пропала с экранов после выхода сериала "Атлантида". Она приняла для себя решение остаться играть в театре, так как понимала, что "именитые режиссеры не будут терпеть ее непростой характер". Как говорит сама Уварова, театр дарит ей больше свободы.

Сейчас она играет в кино исключительно в эпизодических ролях. Она не стремилась стать популярной, для нее важнее ее принципы.

С 2011 года она состоит в браке с Александром Гришиным и воспитывает двоих детей.

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