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65-летняя певица Мадонна устроила провокационную фотоссессию в культовом месте

Певица Мадонна испугала поклонников странной фотосессией

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Шоу-бизнес

Певица Мадонна, которой исполнилось 65 лет, вновь эпатировала публику, устроив странную фотоссесию в публичном месте.

Певица Мадонна испугала поклонников странной фотосессией
Фото: Инстаграм Мадонны

Мадонна удивила поклонников провокационной фотосессией в культовом месте. В Инстаграм* певица опубликовала фото из Зала славы рок-н-ролла в Кливленде.

На снимках свезда позирует в странных позах (лёжа и на четвереньках) в платье, которое больше напоминает нижнее бельё.

"Сегодня у меня особенный день! Оцените это!" — подписала фото знаменитость.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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