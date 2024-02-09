65-летняя певица Мадонна устроила провокационную фотоссессию в культовом месте

Певица Мадонна испугала поклонников странной фотосессией

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мадонна, которой исполнилось 65 лет, вновь эпатировала публику, устроив странную фотоссесию в публичном месте.

Фото: Инстаграм Мадонны

Мадонна удивила поклонников провокационной фотосессией в культовом месте. В Инстаграм* певица опубликовала фото из Зала славы рок-н-ролла в Кливленде.

На снимках свезда позирует в странных позах (лёжа и на четвереньках) в платье, которое больше напоминает нижнее бельё.

"Сегодня у меня особенный день! Оцените это!" — подписала фото знаменитость.

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