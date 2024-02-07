Канье Уэст презентовал клип к одному из своих новых синглов "Talking". Песня записана совместно с его дочерью Норт.
10-летняя дочь рэпера Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян Норт Уэст снялась в клипе отца.
На видео девочке заплетают косы, а она в это время истерически выкрикивает: "Ты не хочешь никаких проблем" и "Это ваша лучшая подруга, мисс Уэсти".
Затем девочка перемещает на шею к отцу. В Сети клип назвали "зловещим арт-хаусом".
Песня "Talking" войдёт в новый совместный альбом Уэста и Ty Dolla Sign под названием "Vultures".
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.