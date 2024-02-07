Канье Уэст снял со своей дочкой Норт клип на песню "Talking": зловещий арт-хаус

Канье Уэст выпустил со своей 10-летней дочкой клип на песню "Talking"

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Канье Уэст презентовал клип к одному из своих новых синглов "Talking". Песня записана совместно с его дочерью Норт.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

10-летняя дочь рэпера Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян Норт Уэст снялась в клипе отца.

На видео девочке заплетают косы, а она в это время истерически выкрикивает: "Ты не хочешь никаких проблем" и "Это ваша лучшая подруга, мисс Уэсти".

Затем девочка перемещает на шею к отцу. В Сети клип назвали "зловещим арт-хаусом".

Песня "Talking" войдёт в новый совместный альбом Уэста и Ty Dolla Sign под названием "Vultures".