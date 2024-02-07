Бывшая и нынешняя жёны режиссёра Константина Богомолова пахнут одинаково

Стало известно, что объединяет бывшую и нынешнюю жён режиссёра Богомолова

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У Ксении Собчак совпали вкусы с бывшей женой Константина Богомолова актрисой Дарьей Мороз.

Фото: ВК-аккаунт Дарьи Мороз

В Сети распространились два видео, на которых Собчак и Мороз в своих интервью признаются, что пользуются одинаковым парфюмом. Собак и Мороз предпочитают аромат Tom Ford Lost Cherry. Парфюм стоит около 50 тысяч рублей.

Интернет-пользователи пишут, что Богомолов, вероятно, думает, что все женщины пахнут одинаково.

Ранее Ксения Собчак рассказала о плюсах проживания в Подмосковье.