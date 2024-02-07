Бывшая и нынешняя жёны режиссёра Константина Богомолова пахнут одинаково

У Ксении Собчак совпали вкусы с бывшей женой Константина Богомолова актрисой Дарьей Мороз.
В Сети распространились два видео, на которых Собчак и Мороз в своих интервью признаются, что пользуются одинаковым парфюмом. Собак и Мороз предпочитают аромат Tom Ford Lost Cherry. Парфюм стоит около 50 тысяч рублей.
Интернет-пользователи пишут, что Богомолов, вероятно, думает, что все женщины пахнут одинаково.
Ранее Ксения Собчак рассказала о плюсах проживания в Подмосковье.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.