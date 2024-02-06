Ксения Собчак рассказала, почему ей нравится жить в загородном доме.
Журналистка считает, что жизнь в Подмосковье имеет ряд преимуществ.
"Почему я живу загородом? Да потому что ты выходишь во двор не в солёную говень, а в чистый снежок", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она отметила одно из полезных дел мэра Москвы.
"А за скоростную платную дорогу до Москвы за 20 минут век Собянину буду благодарна", — призналась Ксения.
Собчак с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым проживают в престижном посёлке Подмосковья — "Горки 8", расположенном в 15 км от МКАД. Посёлок окружает лес.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.