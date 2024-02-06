Собчак объяснила, за что будет век благодарна Собянину

Собчак рассказала о преимуществах жизни за городом

Ксения Собчак рассказала, почему ей нравится жить в загородном доме.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Журналистка считает, что жизнь в Подмосковье имеет ряд преимуществ.

"Почему я живу загородом? Да потому что ты выходишь во двор не в солёную говень, а в чистый снежок", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она отметила одно из полезных дел мэра Москвы.

"А за скоростную платную дорогу до Москвы за 20 минут век Собянину буду благодарна", — призналась Ксения.

Собчак с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым проживают в престижном посёлке Подмосковья — "Горки 8", расположенном в 15 км от МКАД. Посёлок окружает лес.