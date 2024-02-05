В пресс-службе аэропорта Сочи ответили на обвинения Анфисы Чеховой

В аэропорту Сочи провели мини-расследование с привлечением видеозаписей с камер наблюдения и заявили, что Анфиса Чехова сама виновата в своём опоздании на рейс.
В пресс-службе аэропоорта Сочи назвали причину опоздания телеведущей на посадку в самолёт. Представители пресс-службы считают, что причиной опоздания Чеховой стало "несвоевременное реагирование на уведомление о начале посадки".
"В 11:01 пассажиры покинули бизнес-зал и направились к выходам на посадку, в 11:04 оказались около выходов 3-4 (гейты не изменялись). В доборе опоздавших пассажиров было отказано представителем авиакомпании", — приводит слова представителей аэропорта издание "Подъём".
Ранее Анфиса Чехова обвинила сочинский аэропрт в халатности.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.