Анфиса Чехова пожаловалась на аэропорт Сочи из-за опоздания на рейс

Анфиса Чехова обвинила аэропорт Сочи в халатности из-за опоздания на рейс

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о возмутительной ситуации в аэропорту.

Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой

Чехова рассказала, что опоздала на свой рейс, так как пока дошла до стойки вылета от бизнес-зала, посадка на самолёт уже завершилась

Звезда объяснила, что внимательно следила за табло, на котором высвечивалось, что рейс задерживается. Как только объявили о посадке, по словам знаменитости, она тут же проследовала к стойке.

"В Сочи халатно относятся к пассажирам бизнес-класса", — пожаловалась Чехова.

Ранее сообщалось, что комика Илью Соболева с женой и ребёнком чуть не высадили из самолёта.