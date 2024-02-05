Анфиса Чехова пожаловалась на аэропорт Сочи из-за опоздания на рейс

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о возмутительной ситуации в аэропорту.
Чехова рассказала, что опоздала на свой рейс, так как пока дошла до стойки вылета от бизнес-зала, посадка на самолёт уже завершилась
Звезда объяснила, что внимательно следила за табло, на котором высвечивалось, что рейс задерживается. Как только объявили о посадке, по словам знаменитости, она тут же проследовала к стойке.
"В Сочи халатно относятся к пассажирам бизнес-класса", — пожаловалась Чехова.
Ранее сообщалось, что комика Илью Соболева с женой и ребёнком чуть не высадили из самолёта.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.