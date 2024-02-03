Звезде фильма "Холоп" актёру Милошу Биковичу пришлось отказаться от участия в новом сезоне "Белого лотоса" от HBO из-за давления Украины.
Милош Бикович заявил, что покидает проект НБО.
"Мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не стану поддаваться никаким уговорам, которые ставят под угрозу мои принципы", — написал актёр в социальных сетях.
Он считает, что против него была развязана кампания, призванная повлиять на принятые решения.
Украина ни раз обвиняла Биковича в поддержке России.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.