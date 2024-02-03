Звезда "Холопа" Милош Бикович потерял роль в сериале НБО из-за Украины

Сербский актёр Милош Бикович лишился роли в проекте "Белый лотос" от HBO

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде фильма "Холоп" актёру Милошу Биковичу пришлось отказаться от участия в новом сезоне "Белого лотоса" от HBO из-за давления Украины.

Фото: ВК-аккаунт Биковича

Милош Бикович заявил, что покидает проект НБО.

"Мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не стану поддаваться никаким уговорам, которые ставят под угрозу мои принципы", — написал актёр в социальных сетях.

Он считает, что против него была развязана кампания, призванная повлиять на принятые решения.

Украина ни раз обвиняла Биковича в поддержке России.