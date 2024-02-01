Джулия Робертс опубликовала трогательное фото с мужем

Звезда Голливуда Джулия Робертс разместила в социальных сетях фото с супругом в честь дня его рождения.
Джулия Робертс поделилась романтичным фото с мужем, кинооператором Дэниелом Модером в его день рождения. Избраннику актрисы исполнилось 55 лет.
"С днём рождения этого удивительного человека, который освещает наш мир", — написала Робертс под совместной фотографией.
Актриса познакомилась с избранником в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". В 2002 году они поженились.
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