Иван Охлобыстин оценил фильм "Холоп-2"

Охлобыстин высказался о фильме "Холоп-2"

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Иван Охлобыстин рассказал о своих впечатлениях после просмотра фильма "Холоп-2".

Фото: ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина

С некоторым опозданием звезда сериала "Интерны" всё же посмотрел фильм "Холоп-2"

"Это зрелищно, остроумно и заслуживает самой высокой оценки. Счастлив, что принял в этом участие", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Он отметил, что показ фильма сопровождался аншлагом в зрительном зале кинотеатра.

Он похвалил работу артистов, снимающихся в картине.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала фильм "Мастер и Маргарита".