Иван Охлобыстин оценил фильм "Холоп-2"

Иван Охлобыстин рассказал о своих впечатлениях после просмотра фильма "Холоп-2".
С некоторым опозданием звезда сериала "Интерны" всё же посмотрел фильм "Холоп-2"
"Это зрелищно, остроумно и заслуживает самой высокой оценки. Счастлив, что принял в этом участие", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Он отметил, что показ фильма сопровождался аншлагом в зрительном зале кинотеатра.
Он похвалил работу артистов, снимающихся в картине.
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