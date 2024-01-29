Шукшина возмущена фильмом "Мастер и Маргарита": дьявол — символ лиерализма

Мария Шукшина объяснила, почему ей не нравится новый фильм "Мастер и Маргарита".
Шукшина рассказала, что видит много негативных отзывов на фильм "Мастер и Маргарита" среди своих подписчиков.
Заслуженная артистка отметила, что режиссёр и актёры, сыгравшие главные роли, "свою негативную позицию по СВО высказывали так или иначе".
Не одобрила актриса и стремление экранизировать "евангелие от сатаны".
"Хотя, если считать дьявола символом либерализма, то всё сразу становится на свои места, не правда ли? А Путин зачем-то указ о традиционных духовно-нравственных ценностях подписывает. Странно, да?" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Ранее Мария Шукшина возмутилась тем, что на фильм "Воздух" водят учащихся школ.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.