Шукшина возмущена фильмом "Мастер и Маргарита": дьявол — символ лиерализма

Шукшина раскритиковала фильм "Мастер и Маргарита"

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Мария Шукшина объяснила, почему ей не нравится новый фильм "Мастер и Маргарита".

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Шукшина рассказала, что видит много негативных отзывов на фильм "Мастер и Маргарита" среди своих подписчиков.

Заслуженная артистка отметила, что режиссёр и актёры, сыгравшие главные роли, "свою негативную позицию по СВО высказывали так или иначе".

Не одобрила актриса и стремление экранизировать "евангелие от сатаны".

"Хотя, если считать дьявола символом либерализма, то всё сразу становится на свои места, не правда ли? А Путин зачем-то указ о традиционных духовно-нравственных ценностях подписывает. Странно, да?" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина возмутилась тем, что на фильм "Воздух" водят учащихся школ.