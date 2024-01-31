Участникам "голой" вечеринки начали отказывать в продаже недвижимости

В Москве застройщик не станет продавать дом участникам вечеринки блогера Ивлеевой

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продавец коттеджа за 19 млн рублей в Новой Москве на сайте ЦИАН в объявлении указал, что не будет продавать жилье участникам "голой" вечеринки, передаёт "Лента.ру".

Фото: 100biografiy.ru by ивлеева is licensed under из официальных источников

"Дом не продается участникам "голой вечеринки" Насти Ивлеевой: Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Диме Билану, Джигану, Алене Водонаевой, Лолите Милявской, Анне Asti, Vacio, Саше Спилберг, а также их родственникам и иноагентам", — указано в объявлении.

Изъявлял ли кто-то из вышеназванных знаменитостей желание приобрести эту недвижимость или хозяин просто решил таким образом себя прорекламировать, неизвестно.