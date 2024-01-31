Участникам "голой" вечеринки начали отказывать в продаже недвижимости

Продавец коттеджа за 19 млн рублей в Новой Москве на сайте ЦИАН в объявлении указал, что не будет продавать жилье участникам "голой" вечеринки, передаёт "Лента.ру".
"Дом не продается участникам "голой вечеринки" Насти Ивлеевой: Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Диме Билану, Джигану, Алене Водонаевой, Лолите Милявской, Анне Asti, Vacio, Саше Спилберг, а также их родственникам и иноагентам", — указано в объявлении.
Изъявлял ли кто-то из вышеназванных знаменитостей желание приобрести эту недвижимость или хозяин просто решил таким образом себя прорекламировать, неизвестно.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м