Актёр Александр Ревва вышел в свет с красавицей женой

Шоумен Александр Ревва появился на публичном мероприятии в компании красивой жены.
Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, появился на премьере фильма "Конец Славы", где он сыграл одну из ролей вместе с Павлом Деревянко. Пришёл он в с красавицей-женой, Анжеликой Реввой.
Пара поженилась в 2007 году. В браке они уже 17 лет, супруги воспитывают двоих детей. Ревву и его жену называют одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.
Слухи о том, что Ревва покинул страну, и его занесли в "чёрный список" на ТВ, не подтвердились.
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