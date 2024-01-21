Ревва мог покинуть Россию в связи с критикой со стороны активистов

"360": комик Александр Ревва уехал из России после бойкота на ТВ

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва, семья которого вместе с ним покинула Россию, сталкивается с бойкотом на телевидении, сообщает телеканал "360" в своем Telegram-канале, ссылаясь на другие источники. Возможной причиной эмиграции комика стало его исключение из новогоднего шоу "Песня года". Ревва должен был выступить, однако его номер не попал в эфир, и причина этого решения остается неизвестной.

Фото: Википедия by Okras. is licensed under CC BY-SA 4.0

Активист Виталий Бородин в беседе с mk. ru подтвердил, что на Ревву наложен бойкот на федеральных каналах, объясняя, что изначально у комика была другая позиция по отношению к СНГ, но затем он вернулся в Россию для заработка, осознав, что теряет в доходах.

Следует отметить, что после начала военной операции России на Украине Ревва сократил активность в социальных сетях, почти перестал появляться в общественных мероприятиях. В СМИ появлялись слухи о его эмиграции в Испанию, однако затем он вернулся к концертной деятельности и посещению мероприятий в Москве.