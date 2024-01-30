Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"

Музыкантов "Би-2" отправят в Москву

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкантов российской группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота" SU279. Уточняется, что, как минимум, депортированы в страну будут артисты, имеющие российской гражданство.

Фото: ru.freepik.com

Известно, что рейс вылетает 30 и 31 января в 22:55 (МСК) и прибывает. В Москве он будет в 4:50 по местному времени.

Напомним, что участники рок-группы собирались вылететь в Израиль и уже купили билеты. Однако данное решение вскоре было пересмотрено.

В настоящее время музыканты находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек. Общаться с российским консулом артисты отказались.