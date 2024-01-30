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Решение об участниках группы "Би-2", которых планировали отправить в Израиль, отменили

Решение о депортации группы "Би-2" в Израиль отменили

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Шоу-бизнес

Группа "Би-2" рассказала, что ещё вчера участников планировали отправить в Израиль, однако сегодня это решение было отменено. По словам музыкантов, это случилось якобы после "визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства".

Решение о депортации группы "Би-2" в Израиль отменили
Фото: Interesnoznat.com

Как указано в Telegram-канале группы, артисты уже купили билеты. В настоящее время они находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек. Общаться с российским консулом артисты отказались.

Напомним, что решение о депортации российской рок-группы из Таиланда в Израиль было принято накануне. При этом отмечалось, что один из участников группы, у которого есть паспорт Австралии, планировал отправиться туда, а другой артист с американским гражданством собирается в США.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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