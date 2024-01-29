"Каждый должен заниматься своим делом": Лепс высказался по поводу Зеленского

Певец Григорий Лепс: музыка должна быть вне политики

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Григорий Лепс гордится своей страной и не боится об этом говорить. За это он сталкивается с санкциями и угрозами. Но артист продолжает поддерживать ВС РФ и ездить с выступлениями и гуманитарной помощью в Донбасс.

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

В интервью изданию "Царьград" он рассказал, как относится к тому, что ему закрыт въезд на Запад, и раскрыл позицию относительно музыки и политики.

"Они хозяева своей страны, они имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать, но к музыке это не имеет никакого отношения. Музыка вне политики должна быть", — высказался музыкант.

Он добавил, что неправильно "в полете переобуваться" и отворачиваться от Родины в трудный для нее час. При этом он подчеркнул, что не осуждает звезд, которые после начала спецоперации уехали из России. Артист заявил, что безмерно счастлив тому, что живет в РФ и даже не задумывался над темой эмиграции.

Вспомнил певец и о своём знакомстве с актёром Владимиром Зеленским около девяти лет назад. Он не стал жёстко критиковать главу киевского режима, но намекнул, как важно и полезно, когда каждый занят своим делом.