Режиссёра "Мастера и Маргариты" требуют наказать за фейки про российскую армию

На режиссёра "Мастера и Маргариты" Локшина могут завести дело о фейках про российскую армию

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Режиссёра Михаила Локшина обвинили в дискредитации российской армии.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Режиссёр, снявший фильм "Мастер и Маргарита", рискует быть наказан по делу о фейках про ВС РФ.

Поводом для обвинения стали посты Локшина, который открыто выступал против проведения спецоперции на Украине.

Ранее Мария Шукшина назвала экранизацию романа Михаила Будгакова "евангелием от сатаны". Она также напомнила о том, что создатели фильма "Мастер и Маргарита" критически относятся к СВО.