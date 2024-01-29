Режиссёра "Мастера и Маргариты" требуют наказать за фейки про российскую армию

Режиссёра Михаила Локшина обвинили в дискредитации российской армии.
Режиссёр, снявший фильм "Мастер и Маргарита", рискует быть наказан по делу о фейках про ВС РФ.
Поводом для обвинения стали посты Локшина, который открыто выступал против проведения спецоперции на Украине.
Ранее Мария Шукшина назвала экранизацию романа Михаила Будгакова "евангелием от сатаны". Она также напомнила о том, что создатели фильма "Мастер и Маргарита" критически относятся к СВО.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.