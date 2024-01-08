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Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения в прозрачном платье

1:28
Шоу-бизнес

Ирина Шейк отметила свой 38-й день рождения в Нью-Йорке в компании подруг, включая модель Стеллу Максвелл и Эмили Ратаковски, а также дизайнера Риккардо Тиши от Burberry. Модель поделилась фотографиями празднования в соцсетях, где показала свою стильную вечеринку в ресторане, на которой появилась в прозрачном платье.

Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения в прозрачном платье
Фото: Личный аккаунт Ирины Шейк в социальных сетях

После торжества Ирина вышла на улицу в черной куртке, брюках и прозрачном топе, чтобы насладиться снежным вечером, катаясь на коньках и лепя снеговиков в компании друзей.

Неизвестно, где находилась ее 6-летняя дочь Леа во время праздника, но модель подчеркнула свои хорошие отношения с бывшим партнером, актером Брэдли Купером, который является идеальным отцом по ее словам. Шейк отметила, что они готовы жертвовать своей работой, чтобы проводить больше времени с дочерью, и всегда согласовывают графики, чтобы Леа не чувствовала себя одинокой, сообщает "Комсомольская Правда".

Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей мира, участвует в Неделях мод от Парижа до Нью-Йорка, снимается в рекламе и глянцевых фотосессиях. Помимо работы, в воспитании дочери ей помогает мама, Ольга Шайхлисламова.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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