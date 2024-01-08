Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандальной вечеринки Насти Ивлеевой светская тусовка находится в состоянии лихорадки. Отмены выступлений, изгнание с корпоративов, финансовые и репутационные потери стали результатом участия звездных участников в спорном событии. Филипп Киркоров, Ксения Собчак и сама Ивлеева извинились за произошедшее.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Ксения Собчак раскрыла информацию о том, что Настя Ивлеева покинула Россию, опасаясь возможных последствий. В ответ Ивлеева опубликовала видео, объявив, что отдыхает в Санкт-Петербурге с семьей и друзьями. Она призвала наслаждаться праздниками, рекомендуя больше гулять.

Собчак не осталась в стороне, подчеркнув, что информацию о выезде Ивлеевой за границу она узнала от двух адвокатов.

"Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет", — передаёт слова Ксении "Комсомольская Правда".

Между тем, Отар Кушанашвили выразил возмущение по поводу поведения звездной тусовки, заявив, что они "швырнули Ивлееву в топку", называя это аберрацией зрения.

Следящие за судьбой Ивлеевой россияне не спешат прощать блогершу, даже при ее извинениях, сомневаясь в их искренности. Некоторые даже предполагают, что она могла уехать давно, а ее видео — записано заранее.