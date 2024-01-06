Анастасия Ивлеева опровергла слухи об отъезде в ОАЭ

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из России, записав видео из Санкт-Петербурга и сообщив, что в настоящее время находится в отпуске с семьей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

В своем Telegram-канале Ивлеева выложила видеообращение, в котором, находясь на фоне снега в шубе, передала привет подписчикам, поздравила их с Новым годом и Рождеством, а также посоветовала меньше времени проводить в интернете, уделяя больше внимания близким.

"Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург", — передаёт слова Анастасии Telegram-канал Baza.

Напомним, что за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, нарушивших общественный порядок, Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. В отличие от нее, рэпера Vacio постигла более серьезная участь — после вечеринки его арестовали на 15 суток, а 5 января, когда он должен был освободиться, его вновь задержали, и он был арестован еще на 10 суток.