Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи. Вместо традиционных домашних застолий, она выбрала концертный зал на Рублевке для проведения праздника.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

В интервью, актриса призналась, что обычно предпочитает уютные домашние вечера, однако в этом году она решила избежать хлопот и приобрела билеты на роскошный новогодний банкет, где обычно собираются зажиточные жители Рублевки.

"Я встретила Новый год максимально пошло", — передаёт слова Кристины "Комсомольская Правда".

Кристина подчеркнула, что этот выбор был для нее неожиданным, поскольку она обычно не участвует в таких мероприятиях. Она описала свой опыт на вечеринке, отмечая, что на их компанию смотрели как на городских сумасшедших, ведь вместо осетрины они предпочли развлекаться, танцевать и обмениваться подарками.

Касаясь своего наряда на празднике, Кристина выбрала соблазнительное черное мини-платье, дополнив его высокими замшевыми ботфортами, в то время как ее дочь Настя нарядилась в черный брючный костюм.

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