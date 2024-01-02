"Научилась слышать мысли": Виктория Боня рассказала об итогах 2023 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2023 году блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала в своих социальных сетях, что прошедший год стал для нее одним из самых интересных и трансформационных.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

"Я стала "видеть пространство" и это привело к тому, что я научилась слышать мысли людей", — передаёт слова Виктории News.ru.

Боня также поделилась, что встретила своего любимого человека, блогера Руслана Гасанова, и осознала свою цель в этом мире.

В течение последних трех лет она отметила, что прошла через значительные трансформации, что помогло ей лучше понять саму себя. Боня назвала 2023 год "годом честности", отметив, что долгие годы практиковала внутреннюю честность и достигла ее на все 100%. Она выразила готовность служить своим подписчикам и подчеркнула свою преданность этой цели.

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