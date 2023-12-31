Концертный директор о ситуации в шоу-бизнесе после вечеринки Ивлеевой: "Топовые артисты не пострадали"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концертный директор Александр Бениш в беседе с mk. ru поделился мнением о влиянии скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой на российских артистов. По его словам, топовые исполнители, такие как SHAMAN, Лепс и Стас Михайлов, никак не пострадали от произошедшего. Он отметил, что Филиппу Киркорову, возможно, придется идти на уступки после скандала.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Бениш выразил мнение, что Киркоров, как артист топового эшелона, не снизит цену на свои услуги из-за сложившейся ситуации, так как потом поднять ее обратно будет затруднительно. Он отметил увеличение количества "плясок с бубнами" на фоне непростой обстановки в стране, хотя цены на выступления в новогодний период растут в несколько раз.

Концертный директор сравнил текущую ситуацию в шоу-бизнесе с "агонией", поскольку заказчики не знают, куда потратить свои деньги. Он отметил, что артисты первого и высшего уровня расписаны заранее, их популярность высока. Однако он также отметил агонию среди заказчиков, которые будто бы живут последний день, расходуя деньги на артистов, и выразил мнение, что это создает атмосферу неопределенности в индустрии.