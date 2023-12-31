Концертный директор о ситуации в шоу-бизнесе после вечеринки Ивлеевой: "Топовые артисты не пострадали"

Концертный директор Александр Бениш в беседе с mk. ru поделился мнением о влиянии скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой на российских артистов. По его словам, топовые исполнители, такие как SHAMAN, Лепс и Стас Михайлов, никак не пострадали от произошедшего. Он отметил, что Филиппу Киркорову, возможно, придется идти на уступки после скандала.
Бениш выразил мнение, что Киркоров, как артист топового эшелона, не снизит цену на свои услуги из-за сложившейся ситуации, так как потом поднять ее обратно будет затруднительно. Он отметил увеличение количества "плясок с бубнами" на фоне непростой обстановки в стране, хотя цены на выступления в новогодний период растут в несколько раз.
Концертный директор сравнил текущую ситуацию в шоу-бизнесе с "агонией", поскольку заказчики не знают, куда потратить свои деньги. Он отметил, что артисты первого и высшего уровня расписаны заранее, их популярность высока. Однако он также отметил агонию среди заказчиков, которые будто бы живут последний день, расходуя деньги на артистов, и выразил мнение, что это создает атмосферу неопределенности в индустрии.
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