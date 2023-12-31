После голой вечеринки, устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой, мир шоу-бизнеса оказался в центре скандала.
Последствия этого "сатанинского действа" затронули несколько известных личностей, включая Филиппа Киркорова, Михаила Шуфутинского и певицу Люсу Чеботину. Киркоров вышел впервые после полного бойкота телевидения, выглядя видимо расстроенным.
Теперь его предстоящие выступления с Шуфутинским и Чеботиной в новогоднем эфире под вопросом из-за решения телеканалов.
Вместо этого Люса Чеботина получила предложение заменить Киркорова на новогоднем концерте в Москве и получит за это хороший гонорар.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.