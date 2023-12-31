Умный, мудрый, настоящий: Захарова и Волочкова раскрыли правду о Цискаридзе

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николаю Цискаридзе исполняется 50 лет, и коллеги, включая народную артистку России и прежнюю приму Большого театра Светлану Захарову, делятся своими воспоминаниями о нем. Захарова описывает его как яркую личность и выдающегося художника, отмечая, что он счастливчик, обладая природными талантами и встречаясь с выдающимися людьми на своем пути.

Фото: волочкова by ксения собчак is licensed under https://t.me/ksbchk/16923

Николай Цискаридзе получил образование в лучшем хореографическом училище Советского Союза под руководством гениального Петра Пестова. Затем его талант заметил Юрий Григорович, и он был принят в Большой театр, где обучался у знаменитых артистов и педагогов.

Светлана Захарова подчеркнула, что Цискаридзе достиг своего мастерства благодаря трудолюбию и упорному труду. Она отметила, что в профессиональной среде его честная и резкая позиция не всегда находит понимание, но подчеркнула его откровенность и прямоту.

Захарова выразила пожелания коллеге новых успехов на сцене Михайловского театра, добавив пожелания терпения, мудрости и нахождения талантливых учеников. В завершение она пожелала ему счастья, любви и здоровья.