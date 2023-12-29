Юрий Лоза прослушал музыку, сочинённую искусственным интеллектом, и решил, что она не уступает тому, что сейчас сочиняют на сегодняшней эстраде "белковые" композиторы.
Автор и сиполнитель хита "Плот" оценил творения искусственного интеллекта. Он нашёл сильные стороны нейросетевой музыки.
"У электронных авторов чуть лучше с рифмой и формой. К тому же машина не жуёт слова, как это сегодня принято в нашем цехе", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Лоза считает, что электронные композиторы и поэты-песенники могут полностью заменить людей. Он отметил, что у нейросети не получится создать тёплые душевные композиции.
Ранее сообщалось, что нейросети помогли создать новый класс антибиотиков.
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