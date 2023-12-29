Юрий Лоза оценил музыкальные творения ИИ: электронные композиторы могут заменить белковых

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза прослушал музыку, сочинённую искусственным интеллектом, и решил, что она не уступает тому, что сейчас сочиняют на сегодняшней эстраде "белковые" композиторы.

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Автор и сиполнитель хита "Плот" оценил творения искусственного интеллекта. Он нашёл сильные стороны нейросетевой музыки.

"У электронных авторов чуть лучше с рифмой и формой. К тому же машина не жуёт слова, как это сегодня принято в нашем цехе", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Лоза считает, что электронные композиторы и поэты-песенники могут полностью заменить людей. Он отметил, что у нейросети не получится создать тёплые душевные композиции.

Ранее сообщалось, что нейросети помогли создать новый класс антибиотиков.