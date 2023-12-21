Нейросети помогли создать новый класс мощных антибиотиков

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Нейросети помогли европейским и американским молекулярным биологам в разработке принципиально новых антибиотиков, сообщила в среду пресс-служба ИИ-стартапа из США Integrated Biosciences.

Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

Строго говоря, нейросетевые технологии уже довольно давно широко применяются в поиске лекарственных препаратов. Но обычно они представляют собой "чёрные ящики", происходящее в которых непонятно даже их создателям. Подходы Integrated Biosciences отличает максимальная открытость, позволяющая проследить, почему ИИ выбирает ту или иную молекулу, и даже вмешаться в его работу.

Обучение нейросети провели на основе данных о действии свыше 39 тысяч различных соединений на культуры человеческих клеток и колонии "неуязвимых" штаммов золотистого стафилококка. Затем через неё прогнали более 12 миллионов разных химических формул. ИИ определил около 2,2 тысячи потенциальных ядов для бактерий. Из них отобрали 283 не известных ранее веществ, синтезировали их и проверили на заражённых мышах.

Два препарата оказались эффективными против некоторых считающихся "неуязвимыми" штаммов сенной палочки, золотистого стафилококка и энтерококка. Им предстоят клинические испытания.

Учёные надеются, что отработанная ими методика облегчит создание новых лекарств против микроорганизмов, в процессе мутаций научившихся хорошо защищаться от антибиотиков.