Сербский актер Милош Бикович, известный по фильму "Вызов", неожиданно объявил о своей тайной свадьбе с возлюбленной Иваной Малич. Ранее они также поделились радостной новостью о предстоящем пополнении в семье. Информацию о браке случайно обнародовал коллега Биковича по фильму "Холоп" — Иван Охлобыстин. В интервью для "АиФ" он рассказал о своих взаимоотношениях с Милошем и поделился впечатлением о серьезном отношении актера к женщине.
"У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена", — отметил Охлобыстин.
Сам Милош Бикович пока не комментировал свадебное событие, но, учитывая открытость информации, возможно, скоро мы увидим милые фотографии с их свадьбы.
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