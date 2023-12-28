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Адвокаты заступились за Ивлееву из-за "голой вечеринки"

1:20
Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не нарушила российское законодательство, организовав "голую вечеринку", но столкнулась с растущим общественным давлением. Юристы и социологи высказывают мнение, что травля участников вечеринки только началась, и популярность артистов может упасть.

Генеральный директор радиохолдинга "Европейская медиагруппа" Роман Емельянов отмечает системную проблему отсутствия возрастной маркировки и регулирования контента в интернете. Он подчеркивает, что традиционные медиа подчиняются строгим законам, в то время как блогеры находятся в полной свободе, что может привести к негативным последствиям.

Как сообщает URA.RU, звездные адвокаты также высказывают свое мнение о ситуации, подчеркивая, что Ивлееву нельзя наказывать, так как в законе нет ограничений по проведению подобных мероприятий. Они предупреждают о вредности давления и травли в отношении блогера.

Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко подчеркивает, что обсуждение происходившего является предметом дискуссии, но травля и отмена представляют собой вредные тенденции, которые усиливают напряжение в обществе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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