Филипп Киркоров обратился за помощью у юристов после того, как Минкульт запросил лишение его звания народного артиста России. По полученной информации, певец также пытается понять, как законно предотвратить кэнселинг в связи с проведением "almost naked" вечеринки.
Известно, что Киркоров посетил контору Semenov & Pevzner, которая ранее помогала ему заключить договор с лейблом Warner Music в России. Проведенные переговоры, предварительно, касались возможного отзыва звания народного артиста и вопросов, связанных с отменой концертов и участием в проектах в киноиндустрии.
Покидая здание, Киркоров выразил благодарность своим знакомым и сказал: "Живём дальше". По словам свидетелей, после отъезда певца его сопровождающие обсуждали среди себя отмену мероприятий и потерю денег. Комментировать ситуацию они отказались и уехали на чёрном Jaguar.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.