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"Живём дальше": Киркоров обратился за помощью юристов из-за угрозой лишения звания народного артиста

1:00
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров обратился за помощью у юристов после того, как Минкульт запросил лишение его звания народного артиста России. По полученной информации, певец также пытается понять, как законно предотвратить кэнселинг в связи с проведением "almost naked" вечеринки.

"Живём дальше": Киркоров обратился за помощью юристов из-за угрозой лишения звания народного артиста
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Известно, что Киркоров посетил контору Semenov & Pevzner, которая ранее помогала ему заключить договор с лейблом Warner Music в России. Проведенные переговоры, предварительно, касались возможного отзыва звания народного артиста и вопросов, связанных с отменой концертов и участием в проектах в киноиндустрии.

Покидая здание, Киркоров выразил благодарность своим знакомым и сказал: "Живём дальше". По словам свидетелей, после отъезда певца его сопровождающие обсуждали среди себя отмену мероприятий и потерю денег. Комментировать ситуацию они отказались и уехали на чёрном Jaguar.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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