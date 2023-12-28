Ксения Собчак объяснила, что организатор "голой вечеринки" Настя Ивлеева не заслуживает травли.
Собчак посоветовала блогеру Насте Ивлеевой просто пережить этот непростой период. Журналистка призналась Насте в любви и заверила, что будет с ней.
"Просто мы живём в такое время", — написала Ксения в своём микроблоге.
Она объяснила блогеру, что права на громкий голос нет у тех, кто её поддерживает.
"Кричат другие голоса", — отметила Собчак.
Ранее отец Насти Ивлеевой попросил россиян прекратить травлю его дочери.
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