Собчак заступилась за травимую Ивлееву: "Просто мы живём в такое время"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, что организатор "голой вечеринки" Настя Ивлеева не заслуживает травли.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Собчак посоветовала блогеру Насте Ивлеевой просто пережить этот непростой период. Журналистка призналась Насте в любви и заверила, что будет с ней.

"Просто мы живём в такое время", — написала Ксения в своём микроблоге.

Она объяснила блогеру, что права на громкий голос нет у тех, кто её поддерживает.

"Кричат другие голоса", — отметила Собчак.

Ранее отец Насти Ивлеевой попросил россиян прекратить травлю его дочери.