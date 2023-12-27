Отец блогера Насти Ивлеевой дал свой комментарий скандалу из-за голой вечеринки, которую организовала его дочь.
Об этом сообщает издание Daily Storm.
"Настя умный человек. Если она так поступила — значит, надо было так", — сказал папа Насти и попросил прекратить её травлю.
Напомним, Анастасия Ивлеева устроила "голый шабаш" с Киркоровым, Лолитой, Собчак и многими другими "селебрети". Сейчас их обвиняют в пропаганде ЛГБТ*.
Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко призывала привлечь Настю к ответственности. В отношении Ивлеевой нужно возбудить уголовное дело за продажу билетов на свою вечеринку, отметила парламентарий.
* - признана в РФ экстремистской организацией.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.