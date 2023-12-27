Отец Ивлеевой обратился к россиянам призвал перестал преследовать его дочь

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец блогера Насти Ивлеевой дал свой комментарий скандалу из-за голой вечеринки, которую организовала его дочь.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Об этом сообщает издание Daily Storm.

"Настя умный человек. Если она так поступила — значит, надо было так", — сказал папа Насти и попросил прекратить её травлю.

Напомним, Анастасия Ивлеева устроила "голый шабаш" с Киркоровым, Лолитой, Собчак и многими другими "селебрети". Сейчас их обвиняют в пропаганде ЛГБТ*.

Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко призывала привлечь Настю к ответственности. В отношении Ивлеевой нужно возбудить уголовное дело за продажу билетов на свою вечеринку, отметила парламентарий.

* - признана в РФ экстремистской организацией.

Отец Ивлеевой обратился к россиянам призвал перестал травить и преследовать дочь