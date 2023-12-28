Продюсер Максим Фадеев заявил, что лишает певицу Наталью Ионову, известную как Глюкоза, права выступать под брендом Глюк'oZa.
Фадеев раскритиковал "голую вечеринку" Глюкозы. Особенно его возмутило то, что на скандальном празднике присутствовала артистка Наталья Ионова (Глюк'oZa).
Он объяснил, что Глюк'oZa — это не псевдоним певицы, а название группы.
"В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк'oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта", — написал продюсер в запрещённой социальной сети.
Недоволен Фадеев музыкальным материалом, который выпускает певица и её участием в скандальных мероприятиях. Он объяснил, что Ионова уже выросла из детского проекта.
"Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", — заявил продюсер.
Не все подписчики одобрили его решение. Некоторые упрекнули Фадеева в "немужском поведении".
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