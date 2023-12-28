Продюсер Фадеев запретил Глюкозе выступать под брендом Глюк’oZa после её участия в "голой вечеринке"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что лишает певицу Наталью Ионову, известную как Глюкоза, права выступать под брендом Глюк'oZa.

Фото: ВК-аккаунт Глюкозы

Фадеев раскритиковал "голую вечеринку" Глюкозы. Особенно его возмутило то, что на скандальном празднике присутствовала артистка Наталья Ионова (Глюк'oZa).

Он объяснил, что Глюк'oZa — это не псевдоним певицы, а название группы.

"В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк'oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта", — написал продюсер в запрещённой социальной сети.

Недоволен Фадеев музыкальным материалом, который выпускает певица и её участием в скандальных мероприятиях. Он объяснил, что Ионова уже выросла из детского проекта.

"Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", — заявил продюсер.

Не все подписчики одобрили его решение. Некоторые упрекнули Фадеева в "немужском поведении".