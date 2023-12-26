Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС

Компания МТС внесла изменения на своем сайте, убрав фотографию Анастасии Ивлеевой, бывшей амбассадором бренда, рядом с Дмитрием Нагиевым.
Ранее клиенты имели возможность выиграть встречу с обоими ведущими по случаю 30-летия компании, однако после последней вечеринки в "Мутаборе" фото Ивлеевой заменено, оставив Нагиева в одиночестве.
Причина данного решения пока остается неизвестной.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.