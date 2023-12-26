Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания МТС внесла изменения на своем сайте, убрав фотографию Анастасии Ивлеевой, бывшей амбассадором бренда, рядом с Дмитрием Нагиевым.

Фото: сайт мтс

Ранее клиенты имели возможность выиграть встречу с обоими ведущими по случаю 30-летия компании, однако после последней вечеринки в "Мутаборе" фото Ивлеевой заменено, оставив Нагиева в одиночестве.

Причина данного решения пока остается неизвестной.