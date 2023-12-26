Хамовнический суд только что принял иск к Ивлеевой на один млрд из-за голой вечеринки

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хамовнический суд принял иск к Насте Ивлеевой на сумму 1 миллиард рублей, предъявленный истцами в связи с проведением скандальной голой вечеринки. Истцы, представляющие организацию СВО "Защитники Отечества", требуют перевода всей суммы в государственный фонд поддержки участников этой организации.

Заседание по данному иску назначено на конец января — начало марта. По данным SHOT, под исковым документом уже подписались 23 человека, ожидается еще 150 подписей в ближайшее время.

Инициаторами иска выступил продюсер "Бригады" Александр Иншаков, требуя ареста имущества Ивлеевой до перевода суммы в фонд поддержки. Кроме того, истцы требуют временного ограничения на деятельность Ивлеевой в России, включая участие в мероприятиях, рекламе и управлении социальными сетями.