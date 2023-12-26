Продюссер "Бригады" планирует взыскать миллиард рублей с Ивлеевой за "голую" вечеринку

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Инициативная группа, во главе с актером и продюсером сериала "Бригада" Александром Иншаковым, объявила о намерении взыскать 1 миллиард рублей с блогера Анастасии Ивлеевой в качестве компенсации за моральный вред, нанесенный устроенной ею скандальной вечеринкой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Иншаков описал мероприятие как "за гранью разумного" и выразил мнение, что за подобные события следует вводить жесткие штрафы.

Он уже обратился к адвокату Александру Трещеву для подготовки иска, который планируют подать в Хамовнический суд Москвы. В случае удовлетворения иска, собранные средства будут направлены в фонды поддержки бойцов спецоперации и их семей.