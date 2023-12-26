Охлобыстин признал, что Настя Ивлеева "дьявольски привлекательна"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин обратил внимание на привлекательность Насти Ивлеевой и похвалил пятую точку организатора скандальной "голой вечеринки".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Звезда сериала "Интерны" заявил, что Настя Ивлеевой достойна восхищения.

"Не перестаю восхищаться деловой хваткой, по моему мнению, действительно дьявольски привлекательной Анастасией Ивлеевой, за один вечер, по словам весьма осведомлённого в медиасфере журналиста Евгения Додолева, увеличившей свои гонорары в 2,5 раза!" — написал актёр в своём ВК-аккаунте.

Он оценил желание Ивлеевой отдать выручку от вечеринки на благотворительность и порекомендовал блогеру отправить средства жителям Донбасса.

"Билеты на вечеринку, как мне помнится, стоили миллион, а бриллиант на вашей прелестной попке 23 миллиона?" — отметил Охлобыстин.

Артист пообещал за помощь Донбассу выписать всем участникам "голой вечеринки" благодарность. Платой за это, по словам Охлобыстина, будет прощание с курортами Европы и США.

Ранее сообщалось, что продюсер "Бригады" собирается взыскать миллиард рублей с Насти Ивлеевой.