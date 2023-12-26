Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог советует, как создать праздничное настроение и снизить стресс в Новый год
В Киеве обвинили NYT, что их завербовал Кремль
В России предсказали Mercedes-Benz и BMW уход в историю из-за развития азиатского автопрома
Раскрыты способы найти бесплатные игры
Туристов предупредили о болезнях в разных странах
Лучшие семейные фильмы для уютных домашних вечеров
Scie Rep: клетки мозга напрямую управляют половыми гормонами и бесплодием
Оригинальный салат муравейник в картофелем фри: не останется без внимания на новогоднем столе
Филипп Киркоров принёс публичные извинения за "голую" вечеринку Ивлеевой

Охлобыстин признал, что Настя Ивлеева "дьявольски привлекательна"

1:15
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин обратил внимание на привлекательность Насти Ивлеевой и похвалил пятую точку организатора скандальной "голой вечеринки".

Охлобыстин признал, что Настя Ивлеева "дьявольски привлекательна"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Звезда сериала "Интерны" заявил, что Настя Ивлеевой достойна восхищения.

"Не перестаю восхищаться деловой хваткой, по моему мнению, действительно дьявольски привлекательной Анастасией Ивлеевой, за один вечер, по словам весьма осведомлённого в медиасфере журналиста Евгения Додолева, увеличившей свои гонорары в 2,5 раза!" — написал актёр в своём ВК-аккаунте.

Он оценил желание Ивлеевой отдать выручку от вечеринки на благотворительность и порекомендовал блогеру отправить средства жителям Донбасса.

"Билеты на вечеринку, как мне помнится, стоили миллион, а бриллиант на вашей прелестной попке 23 миллиона?" — отметил Охлобыстин.

Артист пообещал за помощь Донбассу выписать всем участникам "голой вечеринки" благодарность. Платой за это, по словам Охлобыстина, будет прощание с курортами Европы и США.

Ранее сообщалось, что продюсер "Бригады" собирается взыскать миллиард рублей с Насти Ивлеевой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Психолог советует, как создать праздничное настроение и снизить стресс в Новый год
В Киеве обвинили NYT, что их завербовал Кремль
В России предсказали Mercedes-Benz и BMW уход в историю из-за развития азиатского автопрома
Раскрыты способы найти бесплатные игры
Туристов предупредили о болезнях в разных странах
Лучшие семейные фильмы для уютных домашних вечеров
Scie Rep: клетки мозга напрямую управляют половыми гормонами и бесплодием
Оригинальный салат муравейник в картофелем фри: не останется без внимания на новогоднем столе
Филипп Киркоров принёс публичные извинения за "голую" вечеринку Ивлеевой
Шойгу: контрнаступ удалось сорвать благодаря эффективным оборонительным рубежам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников