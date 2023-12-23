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Пластический хирург Володченков объяснил стремительное похудение Насти Ивлеевой

2:20
Шоу-бизнес

Внешний вид 32-летней Анастасии Ивлеевой вызывает желание ее покормить. В Сети ее фигуру охарактеризовали как худую, критики даже прозвали блогершу "сушеной воблой", а многие отмечают, что она выглядит нездорово и истощенно. Сама Ивлеева утверждает, что своего рода похудение было результатом целенаправленных усилий: занятий спортом и диеты. Она объясняет свою стройность последней скандальной вечеринкой в столичном клубе с дресс-кодом "almost naked" (почти без одежды).

Пластический хирург Володченков объяснил стремительное похудение Насти Ивлеевой
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Организаторы вечеринки проверяют нарушение законов, и ее похудение вызывает вопросы у многих. Ивлеева заявляет, что потеряла 17 кг за полгода, но взгляды людей на нее сходятся в том, что это может быть и больше. При ее росте в 174 см она кажется весящей не более 45 кг, а возможно, и меньше. Большую часть года она провела в командировках, съезжая по стране и миру на съемки, но с трудом верится, что при таком режиме у нее были регулярные занятия спортом и строгая диета.

В сети появились предположения о том, что Ивлеева, подобно многим звездам шоу-бизнеса, могла использовать медицинский препарат для похудения, который изначально предназначен для других целей. Один из таких препаратов — семаглутид, аналог гормона GLP-1, который изначально создавался для лечения диабета, но позднее обнаружили его эффективность в снижении веса. Однако последствия такого "лечения" могут быть серьезными. Стоимость таких инъекций высока — более тысячи долларов в месяц.

После применения "укола стройности" звезды часто выглядят сильно истощенными, как и Ивлеева. Врачи предупреждают, что подобное похудение может оказать негативное воздействие на здоровье. Иван Володченков, член российского общества пластических хирургов, рассказывает, что препарат действует на гормональном уровне, "топя" подкожно-жировую клетчатку по всему организму, в том числе и на лице. Это может объяснить измученный внешний вид, который у многих знаменитостей наблюдается после такого похудения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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