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44-летняя Виктория Боня похвасталась новым роскошным подарком от своего бойфренда

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Романтика в жизни телеведущей Виктории Бони не собирается заканчиваться. За все это отвечает её новый избранник Руслан, который неустанно проявляет невероятную щедрость. 30-летний предприниматель уже оплатил романтический отпуск на Мальдивах и роскошное путешествие Виктории с её матерью в Дубай, а также подарил Боне бриллиантовые серьги и кольцо — и явно не собирается останавливаться.

44-летняя Виктория Боня похвасталась новым роскошным подарком от своего бойфренда
Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

На этот раз телеведущая поделилась подарком на свой день рождения — изумрудными серьгами в белом золоте, похожими на те, что когда-то у неё украли. В своих историях Виктория не только продемонстрировала великолепное украшение, но и представила своего "скромного Руслана", заключив это шикарное представление мудрыми словами: "Все, что суждено вам иметь, придет к вам".

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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