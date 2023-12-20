Станислав Садальский остался недоволен полётом на рейсе известной авиакомпании, так как ему не разрешили полететь бизнес-классом.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что раньше летал только бизнес-классом, однако теперь "жирные времена" прошли и ему приходится быть "ближе к народу".
Садальский рассказал, что сотрудники авиакомпании не приняли во внимание бонусную карту "Аэрофлота" с накопленными милями, когда он летел рейсом из Владивостока в Москву.
"Были свободные места и в бизнесе, на стойке не дали, хотел своим товарищам повысить класс, у меня дикое количество миль, но им тоже отказали, в комфорте тоже были места", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский отметил, что при Борисе Березовском "Аэрофлот" работал безупречно.
Ранее комика Илью Соболева с женой и грудным ребёнком пытались выгнать из самолёта с полицией.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.