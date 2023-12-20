Садальский пожаловался на авиакомпанию за то, что его не перевели в бизнес-класс

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский остался недоволен полётом на рейсе известной авиакомпании, так как ему не разрешили полететь бизнес-классом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что раньше летал только бизнес-классом, однако теперь "жирные времена" прошли и ему приходится быть "ближе к народу".

Садальский рассказал, что сотрудники авиакомпании не приняли во внимание бонусную карту "Аэрофлота" с накопленными милями, когда он летел рейсом из Владивостока в Москву.

"Были свободные места и в бизнесе, на стойке не дали, хотел своим товарищам повысить класс, у меня дикое количество миль, но им тоже отказали, в комфорте тоже были места", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что при Борисе Березовском "Аэрофлот" работал безупречно.

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