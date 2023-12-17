"Приняли их предложение": Шуфутинский уезжает из России

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный "Король шансона" Михаил Шуфутинский решил изменить свою новогоднюю традицию и отправится на отдых на Мальдивы вместе с супругой.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Хотя артист является консервативным человеком и предпочитал проводить праздники в привычном месте, друзья предложили новый вариант, который пара решила опробовать.

"Наши близкие друзья пригласили нас с женой на Мальдивы. И мы, недолго думая, приняли их предложение. Решили, что интересно будет попробовать что-то новое", — рассказал Шуфутинский.

Несмотря на проблемы со здоровьем, "Король шансона" планирует продолжать работать и оставаться в центре внимания пока есть спрос на его творчество.