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Стала известна причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской

1:40
Шоу-бизнес

Актриса Марина Могилевская приобрела известность благодаря своим ролям в телесериалах, таких как "Склифосовский" и "Кухня". Тем не менее, согласно информации, в настоящее время она отсутствует на экранах.

Стала известна причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Фото: wikipedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Марина родилась в Заводоуковске, Тюменская область, но после развода родителей переехала в подмосковный город Дубна со своей матерью, в то время как отец вернулся в Киев.

Ее мать научила ее говорить на английском и немецком языках. После окончания школы она поступила на экономический факультет, но учеба не пришлась по душе. Однажды знакомая ее отца, также являющаяся актрисой, посоветовала ей принять участие в новом фильме под названием "Каменная душа", где Марина получила главную роль. В 90-х годах она уже успела сняться в двадцати фильмах, сообщает "Общественная служба новостей".

В 1996 году Марина перебралась в Москву, где начала работать на телевидении. Она стала известной после участия в программе "Марш Турецкого" и исполнения роли Ирины, жены главного героя. Впоследствии она также сыграла Людмилу Семенову в сериале "Каменская".

В ее жизни было два брака, но оба завершились разводом. В 2011 году она стала матерью и родила дочь Марию, когда ей было 41 год.

Последнюю запись в социальных сетях Марина сделала в 2019 году. В настоящее время она предпочитает проводить время на своей даче и заниматься воспитанием своей дочери.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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