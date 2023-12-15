30-летний певец из Бразилии Педро Энрике умер на сцене во время выступления

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Известный бразильский певец Педро Энрике скончался во время своего выступления в одном из штатов Бразилии. Эту новость сообщил Daily Mail в четверг, 14 декабря.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

На видеозаписи, распространённой в СМИ, можно увидеть, как певец потерял сознание во время исполнения своей песни Vai Ser Tao Lindo. Позже стало известно, что у музыканта произошёл сердечный приступ.

Присутствующие немедленно бросились на помощь певцу, в то время как толпа в шоке наблюдала за происходящим. Энрике был доставлен в ближайшую клинику, где была подтверждена его смерть.

"Небо приветствует прославленного сына: Педро Энрике! До скорой встречи, дорогой брат! До скорой встречи!" — говорится в сообщении лейбла певца.