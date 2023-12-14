Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"

Российский певец Сергей Лазарев, известный своей добротой и неконфликтностью, неожиданно для публики проявил себя в негативном свете. Во время съемок новогоднего выпуска шоу "Маска", Лазарев унизил Регину Тодоренко и Филиппа Киркорова — членов жюри проекта.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Желая напомнить подписчикам о своей роли в десятой части фильма "Елки", где также снимался Филипп Киркоров, Тодоренко похвалила участие поп-короля в комедии и саундтрек, который он записал. Однако Лазарев вмешался, заметив, что у Киркорова слишком высокий гонорар, поэтому большая часть сцен с ним была вырезана. К тому же, Лазарев съязвил, что игра Тодоренко была "неважной".

Регина попыталась ответить на обвинения, но ее защитил сам Киркоров, отметив, что зависть — мерзкое чувство, и что она совершенно не красит Лазарева. После этого Сергей заявил, что его слова — юмор, с которым он шагает по жизни.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева потроллила Волочкову, попросив Лазарева с ней сфотографироваться.