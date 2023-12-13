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Ляйсан Утяшева ответила Ирине Винер на резкую критику в свой адрес

0:59
Шоу-бизнес

Ирина Винер, известная своим непростым характером, уже давно не является просто наставником для своих подопечных. Недавно она высказала резкую критику в адрес Ляйсан Утяшевой, а сама Утяшева, в ответ, не осталась в стороне от замечаний своей тренерши.

Ляйсан Утяшева ответила Ирине Винер на резкую критику в свой адрес
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ляйсан Утяшевой

Винер отметила, что на каком-то этапе Утяшева слишком расслабилась, полагая, что всегда останется лучшей. На своем YouTube-канале "Влобушкинъ" Утяшева поделилась, что всегда полностью доверяла Ирине Винер, даже в самых трудных ситуациях. По словам Ляйсан, ее эмоциональные связи с Винер по-прежнему остаются крепкими. Она подчеркнула, что даже в случае жесткой критики, Винер всегда давала обоснованные аргументы, сообщает "Общественная служба новостей".

Утяшева вспомнила, как Винер поддержала ее после потери матери. По словам Ляйсан, тренер оказалась на ее стороне в самый трудный момент её жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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