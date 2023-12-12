Наталье Штурм понадобилась медпомощь после конфликта с водителем

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Наталье Штурм понадобилась помощь медиков после удара головой об автомобиль и конфликта с его водителем. Трагическую историю поведал телеграм-канал SHOT во вторник.

Фото: Globallookpress.com by Anatoly Lomokhov

Инцидент приключился накануне вечером на Красноармейской улице, неподалёку от дома 57-летней певицы. Нерадивый автовладелец оставил дверь багажника гостеприимно распахнутой, и звезда 1990-х со всей силы ударилась об неё головой.

Артистка села в машину и предъявила претензии водителю. Но он своей вины не признал и буквально вышвырнул бывшую знаменитость прочь.

На голове у пострадавшей образовалась солидная гематома, пришлось вызывать скорую. Медики оказали первую помощь и отпустили бедолагу с миром.

Штурм не отказалась от намерений добиться справедливости и заявилась к обидчику с полицией. "Какая, бл*ть, вредная бабища!" — удивился он.

"То квартира сгорела, теперь машина сбила. Супердекабрь!" — плачет Наталья.

На днях она рассказала о пожаре в квартире дочери Елены в Красногорске.