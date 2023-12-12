Наталье Штурм понадобилась помощь медиков после удара головой об автомобиль и конфликта с его водителем. Трагическую историю поведал телеграм-канал SHOT во вторник.
Инцидент приключился накануне вечером на Красноармейской улице, неподалёку от дома 57-летней певицы. Нерадивый автовладелец оставил дверь багажника гостеприимно распахнутой, и звезда 1990-х со всей силы ударилась об неё головой.
Артистка села в машину и предъявила претензии водителю. Но он своей вины не признал и буквально вышвырнул бывшую знаменитость прочь.
На голове у пострадавшей образовалась солидная гематома, пришлось вызывать скорую. Медики оказали первую помощь и отпустили бедолагу с миром.
Штурм не отказалась от намерений добиться справедливости и заявилась к обидчику с полицией. "Какая, бл*ть, вредная бабища!" — удивился он.
"То квартира сгорела, теперь машина сбила. Супердекабрь!" — плачет Наталья.
На днях она рассказала о пожаре в квартире дочери Елены в Красногорске.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.