Киркоров признался, что его детей травят в школе из-за его операции по увеличению ягодиц

Филипп Киркоров рассказал, что его детей подвергли травле в школе из-за его пластических операций.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

Король российской эстрады рассказал, что дети жалуются ему на буллинг в школе.

Киркоров призналася, что дети близко к сердцу приняли момент, когда Ксения Собчак руками оценила его обновлённую после операций пятую точку.

Артист заверил наследников, что "тётя" это сделала не со зла. Дочь певца Алла-Виктория объяснила, что сверстники используют эту тему для травли.

''Как с этим жить, она же взяла тебя за попу… Меня хейтят в школе'', — передал слова дочери Киркоров в подкасте.