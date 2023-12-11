Филипп Киркоров ответил на сплетни о новой пластике

Так сложилось, что каждое появление Филиппа Киркорова вызывает волну сплетен.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

На этот раз сплетники, увидев Киркорова в черной балаклаве и темных очках, решили, что артист прибег к новой хирургической процедуре. Ведь его новая спортивная фигура до сих пор обсуждается повсюду. И новый облик снова стал поводом для бесед о перемене Примадонны, сообщает KP.RU.

"Пусть говорят, что угодно. Хорошо или плохо. Пусть пишут, я уже не реагирую", — с улыбкой заявил король поп-сцены на пресс-конференции музыкальной премии "Виктория", где его имя представлено в пяти номинациях.

"Никакой хирургии не было. Я бы не стал скрывать от вас. Все своё. Это был обычный флюс. Удалил зуб мудрости, и вот так вышло. Третий день хожу с повязкой. Я не скрываю ничего от своих поклонников", — пояснил артист журналистам.