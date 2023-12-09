Максим Фадеев вспомнил свой опыт уличных драк, комментируя сериал "Слово пацана"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор и продюсер Максим Фадеев поделился своим взглядом на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", вспомнив съемки своего клипа "Орлы или вороны" с Григорием Лепсом в Кургане восемь лет назад. Он отметил, что оба произведения касаются собирательного понятия "улицы", представляя ее как полноценный мир с собственными правилами, кодексом чести и культурным пластом.

Фото: Личный Telegram-канал Максима Фадеева

Фадеев рассказал о своем участии в подобной "уличной" среде в молодости, подчеркнув, что улица была цельным миром с романтикой и искренностью. Он сравнил свой опыт с героями сериала, отметив, что знал ребят из Казани, чьи прототипы отразились в произведении.

"Моя память о том времени — два ножевых ранения", — поделился Фадеев в своём Telegram-канале.

Касаясь обсуждения о влиянии подобных сериалов на подростков, Фадеев выразил мнение, что фильмы не оказывают негативного воздействия, утверждая, что его собственный опыт свидетельствует о том, что психика ребенка формируется в семье, а не через медиа. Он предложил отказаться от идеи запрета сериала "Слово пацана", подчеркнув важность семейного воспитания.

Ранее сообщалось, что зрители возмутились рядом киноляпов в сериале "Слово пацана".